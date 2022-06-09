Клуб НБА мог намеренно скрыть вспышку COVID-19

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что шесть сотрудников команды (включая одного баскетболиста) сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный результат, в конце серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации против "Даллас Мавс" или на следующий день после того, как был сыгран седьмой матч.

Однако отмечается, что случаи заболевания COVID-19 в "Финиксе" могли быть выявлены ранее, а клуб намеренно скрыл эту информацию, тем самым нарушив протоколы по безопасности и здоровью Национальной баскетбольной ассоциации.

Серия второго раунда плей-офф НБА завершилась победой "Далласа". Выявить победителя команды смогли только по исходу седьмого, решающего матча серии, который остался за "Мавс". Итоговый счет противостояния остался таким - 4-3.