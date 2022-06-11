https://news.day.az/sport/1469844.html Шахрияр Мамедъяров занял второе место на международном шахматном турнире Norway Chess
Шахрияр Мамедъяров занял второе место на международном шахматном турнире Norway Chess
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на завершившемся в норвежском городе Ставангер традиционном шахматном супертурнире Norway Chess.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последнем раунде - в 9-м туре Ш.Мамедъяров проиграл Теймуру Раджабову. По итогам предыдущих туров Шахрияр Мамедъяров набрал 15,5 очка. Теймур Раджабов продемонстрировал 9-й результат с 8 очками.
Победителем соревнования стал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с 16,5 очками.
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