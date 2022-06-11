Шахрияр Мамедъяров занял второе место на международном шахматном турнире Norway Chess

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на завершившемся в норвежском городе Ставангер традиционном шахматном супертурнире Norway Chess.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в последнем раунде - в 9-м туре Ш.Мамедъяров проиграл Теймуру Раджабову. По итогам предыдущих туров Шахрияр Мамедъяров набрал 15,5 очка. Теймур Раджабов продемонстрировал 9-й результат с 8 очками.

Победителем соревнования стал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен с 16,5 очками.