В Баку определились победители основной гонки "Формулы-2"
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Определились победители основной гонки "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам 29 кругов первое место занял Деннис Хаугер из команды Prema Racing.

Пилот команды Carlin Логан Сарджент занял второе место, а Фелипе Другович (MP Motorsport) занял третье место.