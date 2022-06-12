https://news.day.az/sport/1470060.html В Баку определились победители основной гонки "Формулы-2"
В Баку определились победители основной гонки "Формулы-2"
Определились победители основной гонки "Формулы-2" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По итогам 29 кругов первое место занял Деннис Хаугер из команды Prema Racing.
Пилот команды Carlin Логан Сарджент занял второе место, а Фелипе Другович (MP Motorsport) занял третье место.
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