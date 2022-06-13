"Ливерпуль" приблизился к самому дорогому трансферу в своей истории
Английский "Ливерпуль" приблизился к трансферу уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса из лиссабонской "Бенфики".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Goal.
Если "Ливерпуль" достигнет договоренности с португальской стороной, трансфер станет самым дорогим в истории мерсисайдцев. Сделка оценивается в 100 миллионов евро.
На данный момент рекордным трансфером для "Ливерпуля" является переход нидерландского защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в 2018-м. Тогда "красные" заплатили за игрока 84 миллиона евро.
По оценке Transfermarkt стоимость Нуньеса - 55 миллионов евро. В минувшем розыгрыше чемпионата Португалии уругваец забил 26 голов в 28 матчах.
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