"Ливерпуль" приблизился к самому дорогому трансферу в своей истории

Английский "Ливерпуль" приблизился к трансферу уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса из лиссабонской "Бенфики".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Goal.

Если "Ливерпуль" достигнет договоренности с португальской стороной, трансфер станет самым дорогим в истории мерсисайдцев. Сделка оценивается в 100 миллионов евро.

На данный момент рекордным трансфером для "Ливерпуля" является переход нидерландского защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в 2018-м. Тогда "красные" заплатили за игрока 84 миллиона евро.

По оценке Transfermarkt стоимость Нуньеса - 55 миллионов евро. В минувшем розыгрыше чемпионата Португалии уругваец забил 26 голов в 28 матчах.