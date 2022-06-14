"Ливерпуль" порадовал болельщиков новым трансфером

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес стал игроком английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с форвардом рассчитан на шесть лет. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €75 млн. С 2020 года Нуньес выступал за португальскую "Бенфику".

"Я действительно счастлив быть здесь, в "Ливерпуле", быть частью этого великого клуба. Я играл против "Ливерпуля", видел выступления команды в Лиге чемпионов. Их стиль игры близок мне. Когда я приехал на тренировку команды, я увидел много кубков, и это одна из причин, почему я перешел сюда - выигрывать трофеи", - сказал Нуньес.

Нуньесу 22 года, в составе "Бенфики" он забил 48 голов в 85 играх. Ранее нападающий выступал за уругвайский "Пеньяроль" и испанскую "Альмерию". За сборную Уругвая Нуньес провел 11 матчей.