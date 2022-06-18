В «Баварии» подтвердили, что клуб подпишет Мане

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что к клубу присоединится нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Да, Садио переходит в "Баварию", - сказал он.

Немецкий клуб может подписать с Мане трехлетнее контрактное соглашение. Переговоры с "Ливерпулем" вступают в завершающую стадию, и в скором времени "Бавария" подаст новый запрос по трансферу сенегальского нападающего.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста 35 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определенного количества голов форварда.

Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, перейдя из "Саутгемптона" за 41,2 млн евро. Его контракт с английским клубом истекает в конце следующего сезона.