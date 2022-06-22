Грановская покинула должность директора «Челси»

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте сообщил об изменениях в руководстве клуба и новых назначениях в совете директоров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый владелец клуба Тодд Боули был назначен председателем правления "Челси". Также было объявлено об уходе директора клуба россиянки Марины Грановской. Она работала в лондонском клубе с 2003 года. Боули будет временно исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока клуб не найдет замену.

Стоит отметить, что Грановская и Боули договорились о сотрудничестве в течении летнего трансферного окна, чтобы осуществить плавный переход в руководстве командой.

"Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в "Челси" и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", - подытожил Боули.