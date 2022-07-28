Сегодня мы увидели людей, достойных «Карабаха»

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу со швейцарским "Цюрихом", которая вывела его команду в следующий раунд (2:2, первая игра - 3:2), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Об игре и футболистах можно много говорить. Но я не хочу говорить, а хочу обнять каждого игрока. Поздравляю каждого из них. Сегодня была не только игра, но и хорошая борьба. Мы увидели людей, достойных "Карабаха", сильный коллектив. Сегодня мои ребята все 120 минут боролись. В начале игры шла более тактическая борьба, но затем она перешла в настоящее сражение. В любом случае, мои игроки заслужили этого. К счастью, все завершилось в нашу пользу. Ранее я говорил, что "Цюрих" является очень непривычным для нас соперником. И сегодня мы это вновь увидели. Когда мяч часто в воздухе, для нас это не лучший расклад. Несмотря на это, ребята смогли добиться желаемого. Поздравляю всех с этой победой, а "Цюриху" успехов в будущем.

Немного напряженные были минуты в перерыве перед дополнительным временем. Но все объяснили, скажем так, на футбольном языке. Я доверяю своим игрокам. Однако часто говорил, что такие матчи делают нас всех более опытными. Даже если проигрываем в подобных матчах, то не расстраиваюсь. Потому что это одни из самых интересных и стрессовых минут футбола. Поэтому важно переживать такие эмоции как тренеру, так и футболистам. В перерыве я лишь сказал, что я рядом с ними, дал ряд указаний, дабы они были внимательнее при атаках соперника.

Каково состояние получивших травму футболистов? Травма Кевина Медина выглядит серьезной. Завтра вечером прибудем в Баку, и уже тогда узнаем точный диагноз. Все остальные повреждения были связаны с усталостью, ничего серьезного. Хорошо, что можно проводить пять замен. Тем более, когда начинаешь еврокубки на ранней стадии, и команда далека от оптимальной формы", - заявил Гурбанов.