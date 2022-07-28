Габала обыграла Фехервар в рамках Лиги Конференций

Завершился матч между азербайджанским футбольным клубом "Габала" и венгерским клубом "Фехервар", проходивший в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Day.Az, встреча, проходившая на Габалинском городском стадионе, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Габалы" отличились Ровлан Мурадов (34-я минута) и Фелипе Сантос (73-я минута). В составе "Фехервара" гол забил Буду Зивзивадзе.

Несмотря на это, поскольку "Фехервар" в первом матче в Венгрии выиграл со счетом 4:1, клуб "Галаба" выбыл из борьбы в Лиге конференций УЕФА.