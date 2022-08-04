Перед матчем услышали о шехиде в Карабахе

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против венгерского "Ференцвароша" в Баку (1:1), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Очень напряженная получилась игра, но и интересная. Соперник умеет играть с мячом. Сегодня мы это увидели. В начале матча были трудности, но потом взяли нити игры в свои руки. Было очень много борьбы, больше, чем в предыдущих матчах. Все определится уже в ответной встрече. Надо быть готовыми. Постараемся хорошо сыграть и использовать свои моменты, и порадовать болельщиков. Благодарен нашим фантастическим болельщикам за сегодня", - заявил Гурбанов.

Впервые на матче "Карабаха" VAR, и он-то как раз помешал, не засчитав гол...

Все нормально. Надеюсь, в следующий раз будет наоборот. Я сторонник того, чтобы везде было все по правилам. Надо к этому привыкать.

Отсутствие Кади чувствовалось?

С моей стороны неправильно будет об этом говорить. Ребята на поле выполняли все верно. Да, он привнес бы дополнительных действий. Особо не заставили почувствовать его отсутствие. Легко делать ротацию, когда под рукой дополнительные кадры. Все сыграли достойно.

После матча Станислав Черчесов похвалил Филипа Озобича. Не думаете, что он захочет переманить его в свою команду?

Если о моем игроке говорят приятные слова, то приятно и мне. Захочет ли он увидеть его у себя в команде или нет, тут я не могу ничего сказать.

В этом сезоне "Карабах" регулярно пропускает первым. Не было бы лучше не делать этого?

Я бы тоже не хотел такого. В 40-градусную жару команда тратит много сил. Мы играем с непростыми соперниками. Рейтинг этих команд и их чемпионаты выше наших. Наши футболисты всегда думают о том, как бы побеждать. Они понимают, за какую команду играют. Ради своих болельщиков мы показываем хорошую и зрелищную игру.

Ничья - справедливый итог матча?

Думаю, что да, справедливый. У них тоже было много моментов. Первый тайм противостояния закончен. Будем готовиться ко второму.

Каковы шансы в ответной игре?

Они равны. Обе команды имеют шансы победить.

Сыграет ли Максим Медведев в Будапеште?

Пока неизвестно. У него проблема со спиной. Сложно сказать, когда вернется.

Были в курсе перед матчем о ситуации в Карабахе?

Когда выходили на игру, то услышали. Да упокоит Всевышний душу нашего шехида. Такие вещи нас расстраивают. На мне такое сильно сказывается. У нас много было шехидов, чтобы мы с вами здесь спокойно сидели. Это отражается на всех нас. Может, какой-то футболист, выходя на поле не слышал, но местные обсуждали это. Даже легионеры не проходят мимо таких разговоров.