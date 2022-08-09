https://news.day.az/sport/1485670.html "Карабах" гостит у "Ференцвароша"
"Карабах" гостит у "Ференцвароша"
Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, команда Гурбана Гурбанова сыграет на выезде с венгерским "Ференцварошем".
22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ (Венгрия) - КАРАБАХ (Азербайджан)
Будапешт, стадион "Гроупама Арена". Главный судья - Карлос дель Серро (Испания). Первый матч - 1:1.
Будапешт, стадион "Гроупама Арена". Главный судья - Карлос дель Серро (Испания). Первый матч - 1:1.
Ференцварош (ориентировочный состав): Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.
Карабах (ориентировочный состав): Денеш Дибус, Элдар Чивич, Аднан Ковачевич, Сами Ммаэ, Эндре Ботка, Айсса Ляйдуни, Андерсон Эсити, Адама Траоре, Кристоффер Захариассен, Токмак Нгуен, Франк Боли.
Победитель пары в плей-офф раунде ЛЧ сыграет c победителем пары "Шериф" (Молдова)/"Виктория" (Чехия). Проигравшего ждет участие в плей-офф раунде Лиги Европы, где он встретится с победителе пары 3-го раунда ЛЕ "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/"Шкупи" (Северная Македония).
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