https://news.day.az/sport/1485727.html Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на Исламиаде - ФОТО
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на Исламиаде - ФОТО
Сборная Азербайджана по настольному теннису успешно вступила в борьбу на командных соревнованиях V Игр исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первом матче Азербайджан одержал победу над Бангладеш со счетом 3:0.
Кроме того, азербайджанские спортсменки Ляман Абдулхамидова и Марзия Нурматова выиграли индивидуальные матчи. В парных соревнованиях победу одержали Назакат Гараева и Марзия Нурматова.
Также сегодня наши спортсмены встретятся со сборной Узбекистана, а завтра - Ирана.
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