Гурбан Гурбанов о победе над Ференцварошем

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу над венгерским "Ференцварошем" в Будапеште (3:1, первая игра - 1:1), которая вывела агдамцев в плей-офф раунд, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"В первую очередь, поздравляю своих игроков. Они очень старались и хотели победить. Итоговый счет может нас обманывать. Эта победа далась с большим трудом. Мы играли против очень хорошего соперника. Счет мог быть и совсем другим, ведь у соперника были хорошие голевые моменты. Успехов желаю "Ференцварошу". Обнимаю каждого нашего футболиста и поздравляю весь Азербайджан и азербайджанцев.

Сегодня мы не думаем о задачах-минимум. Всегда говорил, что мы должны идти так далеко, как можем, используя свои шансы по максимуму.

У меня большое уважение к Станиславу Черчесову. Его карьера, как игровая, так и тренерская, намного больше моей. Я не могу сказать, что переиграл его тактически. В футболе порой бывает, что побеждает не тот, кто смотрелся лучше. Но сегодня мои футболисты очень желали выиграть. А мыслей, что переиграл Черчесова тактически - такого нет. Завтра команда с менее опытным тренером может переиграть и нас. Поэтому не хочу подпускать к себе такие мысли. В целом, в "Ференцвароше" собрался очень хороший коллектив, с хорошим игровым стилем. Я желаю успехов Черчесову и его команде.

Я и вчера говорил, что для любого тренера преимущество, когда все игроки здоровы. Каждый футболист выполнял свои задачи на поле. Сегодня Кади очень красиво сыграл и очень хорошо боролся, чему я сильно рад. Мне в принципе понравились все мои футболисты, не хочу кого-то выделять отдельно", - заявил Гурбанов.

