https://news.day.az/sport/1486149.html Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал "золото" Исламиады в Конье - ФОТО
Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал "золото" Исламиады в Конье - ФОТО
Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал золотую медаль V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, со счётом 4:0 он досрочно победил албанского спортсмена Зелимхана Абакарова.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
На сегодня у азербайджанских спортсменов три "золота", одно "серебро" и три "бронзы".
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