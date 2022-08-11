Карабах поднялся в мировом рейтинге и в полутора баллах от МЮ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый августовский рейтинг лучших клубов мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, среди азербайджанских клубов наилучший результат у агдамского "Карабаха", который поднялся с 89-го места на 78-е и имеет в активе 145,5 очков.

На полбалла больше имеют уругвайский "Насьонал", бразильский "Атлетико Гоияниенсе" и южнокорейский "Чонбук". Также, на полтора балла впереди расположился английский "Манчестер Юнайтед".

Бакинский "Нефтчи", который в июльском рейтинге делил 234-ю строчку вместе с мексиканским "Атласом", в этот раз не вошел в текущий список из 301 клуба.

Первое место в рейтинге у бразильского "Палмейраса" (304 очка), который опережает английский "Ливерпуль" и своих земляков из "Фламенго" (по 291).

