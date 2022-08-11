https://news.day.az/sport/1486428.html Азербайджанская команда готовится к конкурсу "Кубок моря" - ФОТО
Азербайджанская команда готовится к конкурсу "Кубок моря" - ФОТО
Азербайджанская команда, которая примет участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, продолжает в соответствии с планом подготовку к конкурсу.
Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве обороны Азербайджана, военные моряки выполнили тренировку по эпизоду "Предотвращение проникновения воды в учебно-тренировочный комплекс".
Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 25 августа текущего года, будут соревноваться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.
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