https://news.day.az/sport/1486443.html Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Исламиаде в Конье
Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Исламиаде в Конье
Азербайджанская спортсменка Гозель Зутова в соревнованиях по вольной борьбе завоевала серебряную медаль V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Зутова одержала досрочную победу над спортсменкой из Турции Бусе Чавушоглу.
Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.
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