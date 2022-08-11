Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Исламиаде в Конье

Азербайджанская спортсменка Гозель Зутова в соревнованиях по вольной борьбе завоевала серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Зутова одержала досрочную победу над спортсменкой из Турции Бусе Чавушоглу.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.