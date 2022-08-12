Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в восьми видах соревнований Исламиады

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в восьми видах соревнований V Игр исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это стендовая стрельба, легкая атлетика, тхэквондо, борьба, волейбол, гандбол, тяжелая атлетика и футбол.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.