https://news.day.az/sport/1486723.html Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Исламиаде в Конье
Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Исламиаде в Конье
Азербайджанская спортсменка Эльнура Мамедова выиграла бронзу в соревнованиях по борьбе V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, со счётом 11:0 она обыграла тунисскую спортсменку Фате Хаммами.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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