https://news.day.az/sport/1486909.html Азербайджанские борцы вышли в полуфинал соревнований Исламиады
Азербайджанские борцы вышли в полуфинал соревнований Исламиады
Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева прошла в полуфинал соревнований по борьбе V Игр исламской солидарности.
Как сообщает Day.Az, Алиева со счетом 9:2 обыграла казахстанскую спортсменку Лауру Алмаганбетову.
Азербайджанский спортсмен Сабах Шариати победил со счётом 5:1 казахстанского спортсмена Антона Савенко.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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