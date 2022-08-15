Экс-игрок «Челси» назвал Абрамовича лучшим владельцем клуба в мире

Бывший капитан лондонского "Челси" Джон Терри обратился к экс-владельцу клуба Роману Абрамовичу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У меня никогда не будет достаточно слов, чтобы выразить свою благодарность. Поддержка, которую вы мне всегда оказывали как на поле, так и за его пределами, останется со мной навсегда. Вы создали мужскую и женскую команды, академию мирового уровня - все это позволило нам быть лучшими и реализовать свои мечты.

Ваше наследие и имя будут помнить вечно. Вы лучший владелец в мире, спасибо вам за все!" - написал Терри в одной из социальных сетей.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла бизнесмена Романа Абрамовича, бывшего владельца "Челси" в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены. Россиянин был вынужден продать клуб.

В мае официальным владельцам "Челси" стал американский миллиардер Тодд Боули. В июне клуб покинула многолетний директор команды Марина Грановская, а Боули был назначен председателем правления "Челси" и взял на себя роль спортивного директора.