Роналду переходит в чемпионат Германии?

Тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о возможном переходе португальца Криштиану Роналду в другой клуб чемпионата Германии дортмундскую "Боруссию". Как передает Day.Az, его слова передает TZ.

35-летний специалист признался, что для него не имеет значения, где форвард "Манчестер Юнайтед" продолжит карьеру. Он связал последние новости о вероятном переходе Роналду в "Боруссию" с деятельностью агента игрока Жорже Мендеша.

По мнению Нагельсманна, далеко не все клубы, которые хотели бы видеть Роналду в своих рядах, могут себе его позволить. Он назвал приобретение 37-летнего нападающего спорным с экономической точки зрения." Он уже не самый молодой игрок, а вы вкладываете большие средства", - отметил он. При этом Нагельсманн подчеркнул, что португалец способен забить много голов.