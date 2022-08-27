https://news.day.az/sport/1490468.html «Спартак» потроллил «Барселону» после подписания нового легионера
«Спартак» потроллил «Барселону» после подписания нового легионера
Московский "Спартак" потроллил каталонскую "Барселону" после подписания нового легионера, бывшего нападающего "Интера" Кейта Бальде. Пост опубликован на странице команды в Twitter, передает Day.Az.
"Зарегистрировали новичка без проблем. Завидуешь, "Барселона"?", - пошутили красно-белые.
"Спартак" объявил о переходе Бальде 26 августа. 27-летний сенегалец подписал контракт на три года. В сезоне-2021/2022 он играл за итальянский "Кальяри", футболист также известен по выступлениям за миланский "Интер".
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