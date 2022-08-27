«Спартак» потроллил «Барселону» после подписания нового легионера

Московский "Спартак" потроллил каталонскую "Барселону" после подписания нового легионера, бывшего нападающего "Интера" Кейта Бальде. Пост опубликован на странице команды в Twitter, передает Day.Az.

"Зарегистрировали новичка без проблем. Завидуешь, "Барселона"?", - пошутили красно-белые.

"Спартак" объявил о переходе Бальде 26 августа. 27-летний сенегалец подписал контракт на три года. В сезоне-2021/2022 он играл за итальянский "Кальяри", футболист также известен по выступлениям за миланский "Интер".