https://news.day.az/sport/1490707.html ПСЖ сыграл вничью с "Монако"
ПСЖ сыграл вничью с "Монако"
"Монако" и "Пари Сен-Жермен" вничью сыграли в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 1:1.
Открыть счет в матче помог российский полузащитник "Монако" Александр Головин, отдавший голевой пас на Кевина Фолланда. Однако на 70-й минуте хавбек ПСЖ Неймар сравнял счет, реализовав пенальти.
В следующем туре 31 августа ПСЖ на выезде сыграет против "Тулузы". В тот же день "Монако" примет "Труа".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре