ПСЖ сыграл вничью с "Монако"

"Монако" и "Пари Сен-Жермен" вничью сыграли в матче четвертого тура чемпионата Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 1:1.

Открыть счет в матче помог российский полузащитник "Монако" Александр Головин, отдавший голевой пас на Кевина Фолланда. Однако на 70-й минуте хавбек ПСЖ Неймар сравнял счет, реализовав пенальти.

В следующем туре 31 августа ПСЖ на выезде сыграет против "Тулузы". В тот же день "Монако" примет "Труа".