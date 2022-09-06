Групповой этап ЛЧ: "Челси" проиграл загребскому "Динамо"

Лондонский "Челси" уступил загребскому "Динамо" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча группы Е, которая прошла в Загребе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мислав Оршич, отличившийся на 13‑й минуте.

Также в квартете выступают "Милан" и австрийский "Зальцбург", которые проведут очную встречу позднее во вторник.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов загребское "Динамо" на выезде встретится с "Миланом". "Челси" дома примет "Зальцбург". Оба матча пройдут 14 сентября.