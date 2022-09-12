Алькарас стал первым после Джоковича победителем турнира Большого шлема

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финальном матче 19-летний спортсмен оказался сильнее норвежца Каспера Рууда. Игра прошла в Нью-Йорке на стадионе имени Артура Эша, продлилась 3 часа 22 минуты и завершилась в четырех сетах - 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

По ходу турнира Алькарас сумел отыграть матчбол - ему удалось это сделать в четвертьфинальном поединке против Янника Синнера.

До этого подобное получалось у 14 теннисистов, последним из которых на Уимблдоне в 2019 году стал Новак Джокович. В финальном поединке сербу удалось отыграть матчбол дважды.

В нынешнем сезоне Алькарас выиграл второй титул, отыграв по ходу турнира матчбол - первый титул испанец взял в Барселоне, сумев уйти от поражения дважды в полуфинале.