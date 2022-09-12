https://news.day.az/sport/1494870.html Азербайджанский борец разгромил армянина и занял третье место на ЧМ
Азербайджанский борец разгромил армянина и занял третье место на ЧМ
Азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов принял участие в поединке за бронзу на чемпионате мира в Белграде, столице Сербии, передает Day.Az.
Cпортсмен в категории 63 кг провел поединок с Грачим Погосяном из Армении.
Т.Мамедов, одержав победу над соперником со счетом 10:4, выиграл бронзу.
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