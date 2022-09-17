Агдамский "Карабах" в очередной раз одержал феерическую победу в нужное время и в нужный час

Автор: Теймур Атаев

Все же не устаешь поражаться уникальным достижениям футбольного "Карабаха" (Агдам)! Достижениям глобального, если можно так выразиться, плана.

Как же команда бывает мотивирована (при активнейшем участии Гурбана Гурбанова, конечно же!) в важнейшие даты памяти (или переломные моменты истории) для всего многонационального и многоконфессионального народа Азербайджана, вне зависимости от географического места проживания!

Год 2009-й. 23 июля. Именно в эту дату в 1993 г. Агдам был оккупирован армянскими боевиками (ныне освобожден в результате блистательных действий Азербайджанской Армии!). Так вот, 23 июля 2009 г. "Карабах" из города Агдам одерживает прекрасную победу над очень сильным в тот период норвежским "Русенборгом" и по итогам двух матчей проходит второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Как отмечалось на официальном портале UEFA, "потрясающий гол Рашада Садыгова оформил домашнюю победу и сенсацию европейского масштаба". "Мы не могли огорчить столько людей" (27500 зрителей), сказал тогда 37-летний тренер Гурбан Гурбанов(1).

Год 2020-й. 1 октября. За несколько дней до этой даты Азербайджанская Армия начала осуществлять военно-политические шаги по реализации резолюций ООН о выводе армянских оккупационных сил с исторических земель Азербайджана. 1 октября 2020 г. в ответном матче с "Легией" (Варшава) "Карабах" вновь оказался на высоте (3:0), оформив тем самым выход в групповой этап Лиги Европы.

Год 2022-й. 15 сентября. Днем этого дня Министерство обороны Азербайджана обнародовало новые данные о потерях среди военных Азербайджанской Армии вследствии очередной военной провокации Армении, вызванной агрессивными устремлениями этой страны к Азербайджану. Число погибших на тот день достигло 71 одного человека. Что, безусловно, болью отозвалось в сердце каждого представителя азербайджанского народа.

Вместе с тем, 15 сентября - памятная дата для нашего народа, т. к. в этот день 1918 г. Кавказская Исламская армия освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Вступив в Баку, турецко-азербайджанские войска положили конец осуществлявшейся в городе кровавой вахханалии против безоружного тюркско-мусульманского населения. 15 сентября 2022 г. "Карабах" (Агдам) громит обладателя Кубка Франции - "Нант", который, к слову, на пути к финалу обыграл "Монако". То есть разгрому агдамцев подвергается одно из значимых лиц чемпионата Франции, входящего в ТОП-5 европейских первенств.

И если в Варшаве в 2020 г. счет 3:0 был оформлен в течении 20 минут, в Баку для разгрома французов с аналогичным счетом хватило 12 минут второго тайма.

Наверняка, многие ознакомились с публикацией президента страны Ильхама Алиева на своей странице в Twitter по поводу этой исторической и символической (по многим параметрам) победы. Также, как и увидели реакцию Г. Гурбанова на сообщение о твите главы государства. Скорее всего, большинство просмотревших данную сцену произнесли те же слова, что и главный тренер "Карабаха"!

Железный кулак в действии. И в военное, и в мирное время. Он в политике, в экономике, в спорте! Он повсюду. Как грозное напоминание противникам Азербайджана о силе и мощи страны на различных площадках!

Победу ведомой им команды Г. Гурбанов посвятил погибшим и доблестной Национальной Армии! Браво, агдамский "Карабах"! Спасибо тебе за твой патриотизм и профессионализм!

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

1.Эркин Ибрагимов. Агдамцы сдержали слово

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/01db-0e727aaae2b2-47a00d15f9ff-1000--%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/?iv=true