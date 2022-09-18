https://news.day.az/sport/1496349.html Самбист сборной Азербайджана завоевал бронзу ЕВРО
Таким образом, команда довела количество своих наград до пяти. Ранее самбисты отличились в юношеском зачете, завоевав одно серебро и три бронзы.
Самбист сборной Азербайджана завоевал бронзу ЕВРО
В Нови-Саде (Сербия) продолжается чемпионат Европы по самбо с участием сборной Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день соревнований бронзовую награду завоевал Мирфаттах Сеидалиев (64 кг).
Таким образом, команда довела количество своих наград до пяти. Ранее самбисты отличились в юношеском зачете, завоевав одно серебро и три бронзы.
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