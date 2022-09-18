Самбист сборной Азербайджана завоевал бронзу ЕВРО

В Нови-Саде (Сербия) продолжается чемпионат Европы по самбо с участием сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день соревнований бронзовую награду завоевал Мирфаттах Сеидалиев (64 кг).

Таким образом, команда довела количество своих наград до пяти. Ранее самбисты отличились в юношеском зачете, завоевав одно серебро и три бронзы.

