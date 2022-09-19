https://news.day.az/sport/1496669.html Определились арбитры матча Словакия - Азербайджан
Определились арбитры матча Словакия - Азербайджан
Определились арбитры матча 5-го тура группы C3 Лиги наций по футболу между сборными Словакии и Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным судьей встречи назначен Уильям Коллам, которому будут помогать лайнсмены Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор, а также четвертый рефери Дональд Робертсон. Бригада арбитров представляет Шотландию.
Матч Словакия - Азербайджан состоится 22 сентября на стадионе "Антон Малатински" в Трнаве и начнется в 22:45.
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