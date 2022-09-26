«Барселона» оценила шансы на возвращение Месси

Руководство каталонской "Барселоны" оценило шансы на возвращение нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси в команду. Как передает Day.Az, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые убеждены, что Месси хочет вернуться в родной клуб. "Барселона" хочет подписать аргентинского нападающего летом 2023 года, когда срок его контракта с ПСЖ истечет. Сообщалось, что сделка осуществится, только если форвард сильно снизит зарплату и согласится на роль, которую выберет ему главный тренер Хави.