В Баку прошла встреча с известными американскими спортсменами

26 сентября в Бакинском Американском центре прошла встреча с известными американскими спортсменами, передает Day.Az.

В мероприятии участвовали чемпионы по рестлингу Джон Смит и Салли Робертс, которые прибыли в Азербайджан с официальным визитом (25 сентября - 3 октября) в рамках Программы спортивных послов государственного департамента США.

В рамках программы американские спортсмены будут обучать молодежь развитию лидерства, командной работе, поддержке психического здоровья с помощью спорта.

Спортсмены также посетят такие города, как Астара, Гянджа и Шамаха.