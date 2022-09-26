https://news.day.az/sport/1498518.html В Баку прошла встреча с известными американскими спортсменами - ФОТО
В Баку прошла встреча с известными американскими спортсменами - ФОТО
26 сентября в Бакинском Американском центре прошла встреча с известными американскими спортсменами, передает Day.Az.
В мероприятии участвовали чемпионы по рестлингу Джон Смит и Салли Робертс, которые прибыли в Азербайджан с официальным визитом (25 сентября - 3 октября) в рамках Программы спортивных послов государственного департамента США.
В рамках программы американские спортсмены будут обучать молодежь развитию лидерства, командной работе, поддержке психического здоровья с помощью спорта.
Спортсмены также посетят такие города, как Астара, Гянджа и Шамаха.
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