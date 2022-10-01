Мадридский «Реал» пожертвовал более € 1 млн на нужды украинцев

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте опубликовал отчет о результатах финансовой деятельности за прошлый сезон, в котором особо отметил свою помощь жителям Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Особое влияние на сезон оказала акция "Все для Украины". Через Фонд "Реал Мадрид" пожертвовал более € 1 млн на нужды жителей Украины. Средства предназначались как на еду и лекарства, так и на одеяла, кровати и другие предметы первой необходимости", - говорится в заявлении.

После шести туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 18 очков. 2 октября мадридская команда в рамках седьмого тура Ла Лиги встретится "Осасуной".