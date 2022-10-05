Гурбан Гурбанов о предстоящей встрече с Олимпиакосом

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился мнением касательно предстоящего завтра матча 3-го тура группы G Лиги Европы по футболу против греческого "Олимпиакоса" в Пирее, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"На таком хорошем стадионе хотим показать хорошую игру и добиться положительного результата. О сопернике говорить много необходимости нет. У них новый главный тренер. Нам важно до конца быть в игре. Понимаем всю ответственность предстоящей встречи. Знаем, что соперник очень серьезно готовится к матчу. Для обеих команд важные игры. Мы готовы к завтрашней встрече, выйдем с большим желанием. Верю в своих ребят. Завтра постараемся добиться своего на поле.

Моим футболистам нравится играть при такой атмосфере. А когда фанаты соперника ярые, то показывать агрессивный футбол интересно и для нас. Надеюсь, в этом плане проблем у нас не будет. В целом же, мы пока видели одну игру под руководством их нового тренера. Он опытный и способный специалист - это нам известно. Видели в их игре высокие скорости и динамику.

Соперник отдает предпочтение коллективной игре. И мы готовы к такому футболу. Так, я никогда не выделяю отдельного кого-либо в составе соперника. Но, конечно, своим подопечным мы рассказывали о каждом игроке оппонента", - заявил Гурбанов.

