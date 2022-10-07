ФК «Галатасарай» хочет купить Роналду

Португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает турецкое издание Fotomac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, турецкий "Галатасарай" намерен заключить с нападающим контракт. Отмечается , что турецкая команда была заинтересована в приобретении форварда еще летом 2022 года, однако не получилось, поскольку Роналду хотел найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов ("Юнайтед" в этом сезоне играет в Лиге Европы).

Однако в зимнее трансферное окно "Галатасарай" намерен задействовать все свои финансовые возможности, чтобы подписать Роналду.

В СМИ появилась информация, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не возражает против ухода португальского футболиста.