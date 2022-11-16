Сборная Азербайджана забивает второй мяч в ворота Молдовы. С левого фланга прошла атака, Джафаргулиев прострелил вдоль штрафной, Гурбанлы пытался пробить, но в итоге получилось это сделать у Исаева, который аккуратно прицельно пробил метров с 23-х - 0:2.

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21:29

Сборная Азербайджана открывает счёт. Немного курьезный гол получился: Шейдаев вошел в штрафную с мячом, откинул на Махмудова шведой, а Махмудов то ли сам бил, то ли откидывал дальше, но мяч покатился в дальний угол - 0:1.

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21:00

Сборная Азербайджана по футболу проводит первый из двух ноябрьских спаррингов, который также является предпоследним для нее в этом году. Соперником "милли" является сборная Молдовы, сообщает Day.Az.