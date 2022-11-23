https://news.day.az/sport/1513797.html ЧМ-2022: Первый гол матча Бельгия-Канада - ОБНОВЛЕНО
ЧМ-2022: Первый гол матча Бельгия-Канада - ОБНОВЛЕНО
23:44
Прошёл заброс из глубины в исполнении сборной Бельгии! Алдервейрельд передачей через всё поле закинул мяч вперёд - Батшуайи ускорился вперёд и первым же касанием мощно пробил в цель! 1:0 в пользу Бельгии.
23:00
23 ноября на стадионе Ахмед бин Али (Катар) в рамках турнира ЧМ-2022 начался матч сборных Бельгии и Канады.
Как передает Day.Az, стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.
Главный судья: Жанни Сиказве (Капири-Мпоши, Замбия);
Ассистент: Жерсон душ Сантуш (Ангола);
Ассистент: Арсениу Маренгула (Мозамбик);
Резервный: Ёсими Ямасита (Токио, Япония).
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