ЧМ-2022: Первый гол матча Бельгия-Канада

23:44

Прошёл заброс из глубины в исполнении сборной Бельгии! Алдервейрельд передачей через всё поле закинул мяч вперёд - Батшуайи ускорился вперёд и первым же касанием мощно пробил в цель! 1:0 в пользу Бельгии.

23:00

23 ноября на стадионе Ахмед бин Али (Катар) в рамках турнира ЧМ-2022 начался матч сборных Бельгии и Канады.

Как передает Day.Az, стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

Главный судья: Жанни Сиказве (Капири-Мпоши, Замбия);

Ассистент: Жерсон душ Сантуш (Ангола);

Ассистент: Арсениу Маренгула (Мозамбик);

Резервный: Ёсими Ямасита (Токио, Япония).