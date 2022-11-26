Горжусь завоеванным на 1-м Международном кубке "Оджаг" "золотом"

Горжусь тем, что завоевала "золото" на 1-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку.

Как передает Day.Az об этом сказала в субботу Trend победительница соревнований, юная спортсменка из Турции Мира Озтюрк.

На 1-м Международном кубке "Оджаг" Мира Озтюрк завоевала три награды - золотые медали в многоборье и в упражнении без предмета, серебряную медаль за программу с мячом среди гимнасток 2014 года рождения.

"Соревнования прошли замечательно, я мечтала завоевать награды Кубка и у меня все получилось. Моя мама - тренер по художественной гимнастике, благодаря ей я и стала заниматься спортом. С каждым годом программа усложняется, добавляются новые элементы, поэтому нужно усиленно тренироваться", - сказала воспитанница турецкого гимнастического клуба "Bahcesehir Efsane".

Мира Озтюрк добавила, что ранее принимала участие в соревнованиях в Турции.

"Помню чувство, которое испытала, участвуя в своем первом соревновании. В Баку мне очень понравилось, хочу приехать сюда еще раз. По дороге из отеля до Арены гимнастики я разглядываю улицы, здания - здесь все такое красивое. А зал, где проходят соревнования - великолепный", - подчеркнула Озтюрк.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.