В сборной Бразилии заявили о намерении сербских игроков травмировать Неймара

В сборной Бразилии по футболу считают, что сербские игроки намеренно травмировали нападающего команды Неймара в матче первого тура ЧМ-2022.Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает Marca.

По информации издания, члены тренерского штаба бразильцев ожидали, что сербы попытаются также нанести повреждение хавбеку Винисиусу Жуниору. "Мы знаем, что соперники будут нацелены на них, и мы должны с этим справляться", - заявили специалисты.

25 ноября врач сборной Бразилии Родриго Лесмар рассказал, что у Неймара растяжение правой лодыжки. Позже было объявлено, что форвард пропустит оставшиеся встречи группового этапа со Швейцарией 28 ноября и Камеруном 2 декабря. В команде предполагают, что он восстановится к началу плей-офф турнира.