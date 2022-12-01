В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из регионов страны

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из регионов страны, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В учебно-тренировочных сборах, стартовавших 28 ноября, участвуют юные спортсменки, представляющие секции по художественной гимнастике, действующие при Олимпийском спорткомплексе города Шеки и спортивном клубе "Qədiroğlu" в Мингячевире.

Цель учебно-тренировочных сборов - усиление физической подготовки граций, подготовка к объединенным соревнованиям по гимнастическим дисциплинам, в рамках которых состоится 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в городе Шеки 8-11 декабря и будут посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

Как отметила тренер по художественной гимнастике Олимпийского спорткомплекса города Шеки и спортивного клуба "Qədiroğlu" в Мингячевире Фидан Ахмедова, в сборах принимают участие 15 юных гимнасток.

"В клубе "Qədiroğlu" занимаются 67 гимнасток, а в Олимпийском спорткомплексе города Шеки - 60. Занятия проводятся три раза в неделю. На сборах в Баку юные гимнастки получают большой опыт, который, безусловно, им поможет в будущем. Мы благодарим Федерацию гимнастики Азербайджана за возможность провести сборы в Национальной арене гимнастики", - сказала она.

В Олимпийском спорткомплексе города Шеки секция по художественной гимнастике действует с 2021 года, а в клубе "Qədiroğlu" - с 2019 года.

Сборы продлятся до 3 декабря.

Отметим, что ранее в Национальной арене гимнастики в Баку были проведены учебно-тренировочные сборы спортсменок из Мингячевира, Гянджи, Масаллы, Ширвана и Кюрдамира.