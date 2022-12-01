В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из регионов страны - ФОТО
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят очередные учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из регионов страны, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В учебно-тренировочных сборах, стартовавших 28 ноября, участвуют юные спортсменки, представляющие секции по художественной гимнастике, действующие при Олимпийском спорткомплексе города Шеки и спортивном клубе "Qədiroğlu" в Мингячевире.
Цель учебно-тренировочных сборов - усиление физической подготовки граций, подготовка к объединенным соревнованиям по гимнастическим дисциплинам, в рамках которых состоится 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в городе Шеки 8-11 декабря и будут посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.
Как отметила тренер по художественной гимнастике Олимпийского спорткомплекса города Шеки и спортивного клуба "Qədiroğlu" в Мингячевире Фидан Ахмедова, в сборах принимают участие 15 юных гимнасток.
"В клубе "Qədiroğlu" занимаются 67 гимнасток, а в Олимпийском спорткомплексе города Шеки - 60. Занятия проводятся три раза в неделю. На сборах в Баку юные гимнастки получают большой опыт, который, безусловно, им поможет в будущем. Мы благодарим Федерацию гимнастики Азербайджана за возможность провести сборы в Национальной арене гимнастики", - сказала она.
В Олимпийском спорткомплексе города Шеки секция по художественной гимнастике действует с 2021 года, а в клубе "Qədiroğlu" - с 2019 года.
Сборы продлятся до 3 декабря.
Отметим, что ранее в Национальной арене гимнастики в Баку были проведены учебно-тренировочные сборы спортсменок из Мингячевира, Гянджи, Масаллы, Ширвана и Кюрдамира.
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