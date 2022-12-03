https://news.day.az/sport/1516392.html Главный тренер сборной Ганы подал в отставку
Главный тренер сборной Ганы подал в отставку
Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подал в отставку после поражения от Уругвая (0:2) в III туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
Согласно информации, специалист продолжит работу помощником тренера в дортмундской "Боруссии".
Аддо работал со сборной Ганы с 2021 года, начиная с должности ассистента. В 2022 году он возглавил национальную команду.
Отметим, что с 2020 по 2021 год Аддо также работал в "Боруссии" в качестве ассистента главного тренера.
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