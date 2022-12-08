ФИФА назвала автора самого мощного голевого удара на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала топ самых мощных голевых ударов на групповом этапе и 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Удар, которым футболист сборной Мексики Луис Чавес забил Саудовской Аравии (2:1), стал самым мощным. Скорость полета мяча составила 121,69 км/ч.

На второй строчке по данному показателю оказался японский футболист Рицу Доан. В матче с Испанией (2:1) он забил гол ударом, максимальная скорость которого равнялась 120 км/ч.

Тройку лучших замкнул игрок сборной Германии Никлас Фюллькруг, вонзивший мяч в ворота сборной Испании (1:1) со скоростью 118 км/ч.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".