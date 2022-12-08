Анчелотти назвал огромным разочарованием сборную Испании на ЧМ-2022

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти раскритиковал национальную сборную Испании за выступление на чемпионате мира - 2022, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает AS.

В первом туре группового этапа испанская команда разгромила сборную Коста-Рики со счетом 7:0, следом сыграла вничью с Германией и проиграла Японии, однако набранных очков хватило для того, чтобы выйти в плей-офф. В 1/8 финала Испания встретилась с Марокко, основное время и овертайм завершились нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти марокканцы оказались сильнее - 3:0. Испанцы не сумели реализовать ни одну из своих попыток.

"Это огромное разочарование. От них ожидали других результатов, несмотря на то что команда молодая. Не самый лучший момент для Луиса Энрике - его уже критиковали перед последним матчем. Представьте, что творится сейчас", - заявил Анчелотти.

8 декабря стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост.