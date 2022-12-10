Тренер «Манчестер Юнайтед» о том, сможет ли простить Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос, смог ли бы он заговорить с португальским форвардом Криштиану Роналду после скандального интервью игрока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, в ноябре "МЮ" объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что "Юнайтед" его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает Эрика тен Хага.

"Да, я заговорил бы с ним в будущем. Но не то чтобы я спросил его о чем-то или сказал бы ему что-то особенное. Я сделал все честно, открыто и прозрачно. У нас были беседы о моем видении игры, так что у меня нет проблем с тем, чтобы поговорить с ним снова.

Могу ли я простить Роналду? Не хочу отвечать на такой вопрос.

Я открыт для разговора с ним, так почему бы и нет? Да, может быть [он проявил неуважение]. Но я не придаю этому значения. Мы движемся вперед. Я не хочу тратить на это энергию. Это прошлое", - приводит слова тренера Manchester Evening News.