Французский футболист погиб в перестрелке

Футболист французского клуба "Обань" Адель Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BFM Marseille.

Уточняется, что это произошло в пятницу, 23 декабря, в Марселе. Воспитанник местной команды был убит в ходе перестрелки. На месте преступления было обнаружено 27 гильз. Отмечается, что спортсмен скончался в больнице.

"Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье", - говорится в заявлении клуба "Обань". Менди выступал за команду с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей.

Менди является воспитанником "Марселя", за который играл с 2016 по 2018 года. Также он выступал в клубах Англии и Андорры.