Главный тренер сборной Аргентины назвал самого сложного соперника на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назвал самого непростого соперника на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на TyC Sports.

"Самым сложным был матч против Австралии, в начале плей-офф. Им было нечего терять", - заявил без раздумий Скалони.