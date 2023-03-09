https://news.day.az/sport/1544799.html Главный тренер сборной Аргентины назвал самого сложного соперника на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Аргентины назвал самого сложного соперника на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони назвал самого непростого соперника на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на TyC Sports.
"Самым сложным был матч против Австралии, в начале плей-офф. Им было нечего терять", - заявил без раздумий Скалони.
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