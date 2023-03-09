В четверг, 9 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии были представлены страны, участвующие в Кубке мира. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике пройдет 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях примут участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет также вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представят Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).