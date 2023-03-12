«Интер Майами» сделал выгодное предложение Месси

мериканский футбольный клуб "Интер Майами" сделал трансферное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, клуб МЛС предложил Месси очень выгодные условия. Отмечается, что "ПСЖ" хочет сохранить аргентинца и предлагает ему соглашение, рассчитанное до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" Месси принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и 13 результативных передач в 21 матче чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.