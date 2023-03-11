«Реал» объявил о срочном сборе совета директоров
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Пресс-служба "Реала" опубликовала заявление по поводу обвинений прокуратуры Испании в адрес "Барселоны".

"Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба "Барселона", президент объявляет о срочном сборе совета директоров завтра, в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые "Реал" сочтет целесообразными в отношении данного вопроса", - говорится в заявлении.