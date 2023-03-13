В Турции пригодились контейнерные дома с ЧМ по футболу

Контейнерные дома, используемые Катаром для чемпионата мира по футболу 2022 года, начали устанавливать в турецкой южной провинции Хатай, пострадавшей от землетрясения, пишет 13 марта Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что на первом этапе проекта, в 6 тыс. контейнерных домов будут размещены 596 семей, пострадавших от стихийного бедствия. В каждом таком доме площадью 18 кв. м будет жить по 4-5 человек.

Также было замечено, что в контейнерах с ЧМ по футболу есть спальня, душ, туалет, мини-холодильник, чайник и обеденный стол на двоих, но нет кухни для приготовления еды. Пострадавшие от землетрясения смогут питаться в бесплатных столовых, которые будут созданы по всему региону.

Контейнерный город, созданный на площади 34 тыс. квадратных метров, всё еще находится в стадии строительства. Чиновники города заявили, что со следующей недели выжившие будут заселяться во временное жилье.

По словам губернатора района Газиосманпаша города Хатай Искендера Йондена, вокруг "контейнерного города катарско-турецкого братства" также будут созданы зоны социальной активности.

"Подготовленные контейнеры неудобны для проживания многолюдных семей. В приоритете будут семьи мучеников, семьи людей, погибших в результате землетрясений, и люди с ограниченными возможностями", - отметил он.

В издании отметили, что ранее Катар объявил, что отправит 10 тыс. контейнеров в Турцию после разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года. Половина из них будет установлена в Хатае, а остальные - в других провинциях, пострадавших от землетрясений.